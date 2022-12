"Temptation Island"-Aleks: Zweite Chance für Sandra & Tommy?

Hat Sandra Sicora (30) eine zweite Chance verdient? Bei Temptation Island V.I.P sind einige vergebene Teilnehmer in Versuchung geraten – viele hatten in der Show engen Körperkontakt zu den Verführern. Auch Sandra, die Freundin von Tommy Pedroni, hatte wohl intensive Momente mit dem gut aussehenden Verführer Kevin Platzer alias Flocke. Jetzt wollte Aleksandar Petrovic (31) von Tommy wissen, ob Sandra noch eine Chance bei ihm hätte – aber wieso?

"Ich habe Tommy gefragt, ob er Sandra noch eine zweite Chance geben würde, da offiziell noch nicht geklärt wurde, was in diesen 10 Minuten Off-Cam mit Flocke passiert ist", antwortete Aleks in einem Promiflash-Interview auf die Frage. In den vergangenen Folgen kam Sandra Flocke immer wieder ziemlich nah. Unter anderem sollen die beiden zehn Minuten ohne Kameras miteinander verbracht haben. Als Flocke diesen Moment öffentlich anspricht, hält Sandra sich den Finger vor den Mund und macht "Pscht." Was in dieser Zeit wirklich passiert ist, wurde bisher noch nicht aufgeklärt.

Ob Tommy Sandra also noch eine zweite Chance geben wird? Dazu durfte sich der Franzose noch nicht äußern. Die finale Folge der Sendung wird am 27. Dezember ausgestrahlt – auf das Wiedersehen der beiden dürfen wir also gespannt bleiben.

Anzeige

Instagram / aleks_petrovic1 Aleks Petrovic, "Temptation Island V.I.P."-Kandidat

Anzeige

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni in Nizza im April 2021

Anzeige

RTL Sandra Sicora und Flocke bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

Meint ihr, Tommy wird Sandra noch eine zweite Chance geben? Ich glaube schon. Ich denke nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de