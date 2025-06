Serkan Yavuz will sich aus dem Kim-Nikola-Drama heraushalten

Realitystar Serkan Yavuz (32) hat sich im Podcast "unREAL" über die Entwicklungen in der Reality-TV-Welt geäußert – und dabei auch auf das aktuelle Drama rund um Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) angespielt. "Es geht nur darum: Wer überbietet den anderen?", kritisiert der zweifache Vater die Dynamik in der Branche. Besonders das angeblich inszenierte Beziehungsangebot von Kim an Nikola in der Show Promis unter Palmen, das für Klicks und Schlagzeilen sorgen sollte, ist in der Folge Thema. Serkan betont jedoch, dass er sich bewusst nicht an der Diskussion beteilige, um niemanden zu verletzen: "Ich will nicht dazu beitragen, diese Menschen systematisch kaputtzumachen."

Dass Kim und Nikolas Vorkommnisse für die Öffentlichkeit verrückt klingen, versteht er aus seinen eigenen Erfahrungen, sieht allerdings auch die gefährlichen Auswirkungen solcher Spekulationen. Seiner Meinung nach müssten die Auswanderer selbst mit den Konsequenzen umgehen, falls sie etwas inszeniert haben. Gleichzeitig äußert er Mitleid, sollten sich die aktuellen Anschuldigungen als wahr herausstellen: "Gott bewahre, [vor allem, wenn] gerade alle auf denen herumhacken und jeder eine Meinung dazu hat. Ich finde das einfach krass. Und deswegen will ich mich da heraushalten. Das schlechte Gewissen, das ich haben würde, wenn es wirklich so stimmt, wie sie es erzählt, will ich mir auch selbst nicht antun."

Kim und Nikola machten vor Kurzem die Stillgeburt ihrer Tochter Amalia öffentlich. Doch anstatt Mitgefühl und Empathie zu bekommen, erfährt vor allem die Influencerin Unmengen an Hass. Social-Media-Nutzer unterstellen ihr, die Schwangerschaft vorgetäuscht zu haben, um Klicks zu generieren. Um diesen Anschuldigungen ein Ende zu setzen, teilte das Ex-Paar am Mittwoch eine Bilderreihe, die Kim mit einem kleinen Babybauch zeigte. Doch das reichte einigen Usern offenbar nicht als Beweis, sondern stachelte sie weiter an, auf Kim herumzuhacken. Jetzt unterstellen sie ihr, die Bilder mit Photoshop bearbeitet zu haben. Unter Tränen wehrte sich die 30-Jährige gegen die Vorwürfe und wies sie zurück.

Collage: Getty Images, Instagram / kimvirginiaa Collage: Serkan Yavuz, Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia, Juni 2025

