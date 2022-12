Werbespot: Tom Cruise dankt Fans und springt aus Flugzeug

Tom Cruise (60) legt mal wieder einen unglaublichen Stunt hin. Mit "Top Gun: Maverick" lockt der Actionheld zum wiederholten Male Millionen von Menschen in die Kinos. Für den Film kassierte der Schauspieler immerhin auch ein Mega-Gehalt: Angeblich verdiente er 100 Millionen US-Dollar mit dem Projekt. Der 60-Jährige ist dafür bekannt, seine Stunts selbst auszuführen – das lässt er sich auch diesmal nicht nehmen und dankt währenddessen noch seinen Fans.

Mitten in den Dreharbeiten zu "Mission: Impossible - Dead Reckoning" wurde jetzt ein neuer Werbespot veröffentlicht. In dem Fernsehspot taucht Tom am Himmel auf und macht sich bereit, in Südafrika aus einem Hubschrauber zu springen. "Ich wollte das Jahr nicht enden lassen, ohne mich bei euch allen für euren Besuch in den Kinos zu bedanken, und ich danke euch für eure Unterstützung bei 'Top Gun: Maverick'", erklärt er. Schließlich wagt Tom den Sprung. Im freien Fall fügt er hinzu: "Danke, dass Sie Top Gun unterstützt haben, und danke, dass wir Sie unterhalten durften, das ist wirklich eine große Ehre. Ich habe großes Glück."

Bereits seit 1981 ist der heute 60-Jährige im internationalen Filmgeschäft tätig. Doch erst fünf Jahre später gelang ihm der ganz große Durchbruch. Mit "Top Gun" wurde Tom über Nacht zum Superstar, der den Frauen scharenweise die Köpfe verdrehte. Weltweit spielte der Action-Streifen über 340 Millionen US-Dollar ein und machte den damals 24-Jährigen zum erfolgreichsten Filmdarsteller seiner Generation.

