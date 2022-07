Enthüllt: So viel bekam Tom Cruise für "Top Gun: Maverick"!

Als gefeierter Hollywoodstar lebt es sich wirklich nicht schlecht! Seit Anfang Juni flimmert ein ganz besonderes Projekt von Tom Cruise (60) über die weltweiten Kinoleinwände. "Top Gun: Maverick" ist die Fortsetzung des Action-Klassikers aus dem Jahr 1986 und darin dreht sich alles um Captain Pete "Maverick" Mitchell. Innerhalb kürzester Zeit entpuppte sich der Film zum Hit und ließ die Kassen ordentlich klingen. 548 Millionen US-Dollar spielte er bisher weltweit ein. Doch auch Toms Bezahlung für den Film haut alle vom Hocker!

Nun wurde enthüllt, wie viel der 60-Jährige für den Streifen verbuchen konnte – ein echtes Mega-Gehalt! Laut Variety bekam Tom für "Top Gun: Maverick" insgesamt unfassbare 100 Millionen US-Dollar (rund 96 Millionen Euro) ausgezahlt. Insider behaupten sogar, dass der Hollywoodstar noch das Doppelte verdienen könnte. Allein 13 Millionen seien sein Grundgehalt, dazu kommen aber noch zehn bis 20 Prozent der Nettoeinnahmen der Kinoeinnahmen. Das Gesamtvermögen des US-Amerikaners wird momentan auf 600 Millionen Dollar geschätzt!

Der Kinoschlager könnte zudem bald die eine Milliarde-Dollar-Marke an Einnahmen zu knacken – derzeit gäbe es laut mehreren Berichten offenbar keine Anzeichen dafür, dass der Hype um Toms Film plötzlich abflacht. Im Gegenteil – nach wie vor stürmen in die Menschen in die Kinos um Tom und Miles Teller (35) zusehen.

Anzeige

Paramount Pictures Tom Cruise in "Top Gun: Maverick"

Anzeige

Getty Images Tom Cruise im Mai 2022

Anzeige

Getty Images Tom Cruise und Miles Teller, "Top Gun"-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de