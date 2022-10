Wie geht es Florian David Fitz als Neu-Papa von Zwillingen?

Florian David Fitz (47) bleibt kaum Zeit zum Atmen. Der Schauspieler hält sein Privatleben hinter verschlossenen Türen und gibt kaum etwas daraus preis. Im vergangenen Frühjahr machte er jedoch eine Ausnahme und überraschte seine Fans: Der "Das perfekte Geheimnis"-Darsteller verriet, dass er bereits Vater ist! Nun öffnete sich der Schauspieler erneut: Florians Zwillinge halten ihn zu Hause ziemlich auf Trab halten!

In einem Interview mit Bild am Sonntag kam der Familienvater darauf zu sprechen, dass sein Nachwuchs sein Leben verändert habe. "Mit Kindern bleibt nicht mehr viel Zeit für das Drumherum, Zeit, um innezuhalten oder Urlaub zu machen", erzählte der 47-Jährige und merkte an: "Mal ein Buch zu lesen, sich mal zu entspannen oder einfach mal rauszugehen, das geht nicht mehr einfach so, das muss man mit Kindern anders organisieren." Auch wenn das eine große Umstellung für den "Doctor's Diary"-Darsteller gewesen ist, bereue er es keineswegs und sei gespannt, was ihm das Leben als Vater von Zwillingen so zu bieten hat.

Auch wenn die Kids Florians Alltag umgeworfen haben, ist er sich über eine Sache gewiss: Er will nicht, dass sein Leben langweilig wird. "Ich glaube, es ist eine zunehmende Entwicklung, dass mir nicht das passiert, was so vielen in meinem Alter passiert: Dass das Leben so etwas Eingefahrenes bekommt und dass man aufpassen muss, nicht in eine Verkrustung zu geraten", erklärte der gebürtige Münchner. Er möchte weiterhin ein weicher und offener Mensch bleiben.

Instagram / florian.david.fitz Florian David Fitz, Schauspieler

Getty Images Schauspieler Florian David Fitz bei der Premiere von "Eingeschlossene Gesellschaft"

Getty Images Florian David Fitz im Februar 2020

