9.000 Euro: Loredanas Kind (4) bekommt Rolex zum Geburtstag!

Loredana (27) hatte vor wenigen Tagen allen Grund zum Feiern – die Tochter der erfolgreichen Rapperin feierte am 18. Dezember nämlich ihren vierten Geburtstag! Im Dezember 2018 durften die "Kein Plan"-Interpretin und ihr Ex Mozzik ihr gemeinsames Kind namens Hana auf der Welt begrüßen. Auch wenn die stolzen Eltern inzwischen getrennt sind, kümmern sie sich liebevoll um die Kleine – inklusive teurer Geschenke: Zum Geburtstag bekam Loredanas Töchterchen Hana eine kostspielige Armbanduhr!

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der stolze Papa Mozzik ein paar Schnappschüsse, auf denen er gemeinsam mit seiner Tochter Hana posiert und das teure Geburtstagsgeschenk präsentiert: Auf den Bildern trägt die Vierjährige eine Luxus-Armbanduhr der Marke Rolex – und der Schmuck hat einen stolzen Preis! Das Modell namens Datejust ist nämlich sage und schreibe rund 9.000 Euro wert.

Auch Loredana meldete sich am Geburtstag ihrer Hana in den sozialen Medien zu Wort – sie widmete ihrem Schatz liebevolle Zeilen. "Hana, mein Leben ist manchmal so hässlich, nur du kannst es schön machen", betonte sie unter anderem und fügte hinzu: "Nur du bist der Grund für meine Motivation, nur du bist der Grund, dass ich so stark bin."

Instagram / mozzik Mozzik mit seiner Tochter Hana, Dezember 2022

Instagram / loredana Loredana, Rapperin

Instagram / loredana Loredana mit ihrer Tochter Hana

