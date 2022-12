Cathy Hummels klagt: Sie wollte nie Alleinerziehende sein

Cathy Hummels (34) spricht ganz offen über ihr Seelenleben! Die Moderatorin machte in dieser Woche publik, dass die Scheidung von ihrem Ex-Mann Mats Hummels (34) durch ist. Gemeinsam mit dem Weltmeister von 2014 hat die Münchnerin ihren Sohn Ludwig (4). Das Co-Parenting scheint trotz der räumlichen Distanz ganz gut zu funktionieren – dennoch hatte sich Cathy wohl alles ganz anders gewünscht. Jetzt erzählte sie, dass sie mit ihrer aktuellen Lage ein wenig hadert.

Im Vorfeld der Scheidung sprach Cathy im Interview mit RTL über ihre Rolle als Mutter eines Sohnes: "Ich hätte mir jetzt nie gewünscht, dass ich am Ende eine geschiedene, alleinerziehende Mama bin." Gerade der Vierjährige hält das einstige Paar aber als Team zusammen. Sie wollen gemeinsam für ihn da sein – und immer wieder tauchte Mats so in der Vergangenheit auch in Cathys Feed auf.

Nach der Scheidung brauchte Cathy offenbar erst mal ein wenig Abstand. Über die Feiertage nimmt sich die Beauty zusammen mit ihrem Sohn zumindest eine kleine Auszeit. "Für mich geht es heute nach Dubai. Wir verbringen Weihnachten mal ganz anders", schrieb sie auf Instagram.

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels im Dezember 2022

Instagram / cathyhummels Cathy und Mats Hummels mit ihrem Sohn Ludwig im Dezember 2022

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

