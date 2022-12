Nähe zu Ex Mats: Für Cathy Hummels ist es "nicht leicht"!

Wie ist es für Cathy Hummels (34), ihren Ex Mats Hummels (34) um sich zu haben? In den vergangenen Monaten hatte immer wieder Gerüchte kursiert, dass sie und der Sportler nach 13 Jahren Beziehung getrennte Wege gehen. Und tatsächlich: Im November bestätigte die Beauty die Scheidung. Diese ist nun auch unter Dach und Fach. Für ihren gemeinsamen Sohn Ludwig (4) halten die beiden jedoch zusammen und sehen sich öfter. Wie kommt Cathy damit klar?

Im Interview mit Bunte im Rahmen der "Ein Herz für Kinder"-Gala gab Cathy einen kleinen Einblick. Fällt es ihr schwer, Mats nach der Trennung öfter zu sehen? "Ich sag es mal so: Es ist nicht leicht, aber ich mache das in erster Linie für meinen Sohn und deswegen ist es okay", erklärte die Kampf der Realitystars-Moderatorin. Hingegen seien die Treffen mit dem Kicker von Borussia Dortmund für ihren Sprössling Alltag: "Es ist ganz normal für ihn, weil er es nicht anders kennt. Er ist daran gewöhnt, dass Papa da ist, aber auch immer wieder weggeht."

Vor wenigen Tagen feierte Mats seinen 34-jährigen Geburtstag zusammen mit Ludwig – doch auch Cathy war mit von der Partie. Auch über diesen Tag gab die Bloggerin ein wenig preis: "Es war schön, wir hatten Spaß."

Cathy Hummels im Oktober 2022

Mats und Cathy Hummels im Mai 2022

Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig (l.) und ihrem Ex Mats (r.)

