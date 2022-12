Darum ignoriert König Charles Skandal-Doku in Weihnachtsrede

König Charles (74) wird Prinz Harry (38) und Herzogin Meghans (41) Netflix-Doku vermutlich nicht in seiner Weihnachtsansprache erwähnen – aber warum? Immerhin hatte "Harry & Meghan" eine Menge Schlagzeilen rund um das britische Königshaus zur Folge. Der Enkel der Queen (✝96) behauptete in der Serie unter anderem, dass sein Bruder William (40) ihn angeschrien und sein Vater mit Lügen auf ihn eingeredet habe. Das Drama soll aus einem bestimmten Grund aber kein Thema in Charles' Weihnachtsrede werden.

Wie in jedem Jahr wird sich das Oberhaupt des Königshauses zu Weihnachten wieder an das Volk wenden. Nach dem Tod der Queen übernimmt das erstmals König Charles. Wie The Telegraph berichtet, ist es jedoch unwahrscheinlich, dass er dabei auf die Schlagzeilen der vergangenen Wochen zu sprechen kommt. Die Rede sei bereits am 13. Dezember aufgezeichnet worden. Zu diesem Zeitpunkt war die ersten Doku-Hälfte zwar schon zu sehen, doch der zweite Teil mit den skandalöseren Aussagen war noch nicht veröffentlicht. Man geht davon aus, dass Charles an seiner durchdachten Botschaft nach dem Netflix-Drama keine Änderungen vornehmen wolle.

Dafür soll aber ein anderer Royal durchaus Erwähnung finden: die verstorbene Queen. "Er wird darüber sprechen, wie positiv sie war und wie integrativ sie war", behauptete der Autor Jeremy Archer gegenüber OK!. Charles' Rede werde feierlich und besinnlich, aber auch Dankbarkeit beinhalten.

Instagram / misanharriman Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images Prinz William, Prinz Harry, Herzogin Meghan und Prinz Charles im März 2019

Getty Images König Charles III. und seine Mutter, Queen Elizabeth II. im Juni 2022

