Ersatzkandidatin: Fans wollen Melody Haase im Dschungelcamp

Hätte Melody Haase (28) in den Dschungel ziehen sollen? Lange wurde darüber spekuliert, wer in der kommenden Staffel des Dschungelcamps dabei ist. Schließlich wurde der offizielle Cast bekannt gegeben: Unter anderem werden die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Tessa Bergmeier (33) und der Reality-TV-Star Gigi Birofio nach Australien reisen. Durch eine Panne wurde auch bereits eine Ersatzkandidatin gespoilert: Melody Haase. Die Fans können diese Entscheidung allerdings nicht verstehen.

Die ehemalige DSDS-Teilnehmerin würde immerhin nur zum Einsatz kommen, wenn einer der anderen Kandidaten kurzfristig ausfällt. Unter einem Promiflash-Beitrag machten die Fans ihrem Ärger Luft. "Schade, dass sie nur Ersatz ist. Hätte sie gern im Dschungel gesehen", kommentierte ein Follower. Ein anderer stellte klar: "Eine Melody hätte in den Hauptcast gehört. Sie hätte bestimmt Stimmung in den Dschungel gebracht und stattdessen sind da so ein paar relativ unbekannte und langweilige Leute dabei."

Einer der anderen Kandidaten hingegen plapperte bereits ein Geheimnis aus: Gigi verriet, dass er nach der Trennung von Michelle Daniaux wieder vergeben ist. Der Temptation Island V.I.P.-Star wird im Dschungel besonders "sein Mädchen" vermissen und beim Sternegucken "ihr Gesicht im Himmel sehen".

Anzeige

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, Reality-TV-Sternchen

Anzeige

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, Webstar

Anzeige

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio im Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de