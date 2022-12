Erstmals ohne die Queen: Royals veranstalten Weihnachtslunch

Diese Weihnachten ist für die britische Königsfamilie vieles anders. Im September hatte diese einen schweren Verlust verkraften müssen: Queen Elizabeth II. (✝96) war in Schottland an Altersschwäche gestorben. Danach wurde ihr ältester Sohn automatisch zu König Charles (74). Auch bei den UK-Royals steht bald Weihnachten vor der Tür. Heute fand bereits ein weihnachtliches Vor-Lunch statt – zum ersten Mal ohne Elizabeth...

Wie The Sun nun berichtete, kamen rund 50 Mitglieder der königlichen Familie am Nachmittag zu einem gemeinsamen Weihnachtslunch zusammen. Zuerst trafen König Charles und Queen Consort Camilla (75) in Berkshire ein. Danach folgten Prinz Edward (58), Sophie von Wessex (57) sowie ihre Tochter Lady Louise (19). Wer sonst noch an dem Essen teilnahm, ist allerdings nicht bekannt. Auf dem royalen Speiseplan soll nach britischer Tradition übrigens ein leckerer Truthahn stehen.

Am 25. Dezember soll die britische Königsfamilie um Charles abermals zusammenkommen. In Sandringham werden am ersten Weihnachtsfeiertag auch Prinz William (40), Prinzessin Kate (40) sowie ihre dreiköpfige Rasselbande um George (9), Charlotte (7) und Louis (4) erwartet. Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) bleiben hingegen in den USA.

König Charles III. und Camilla bei ihrem ersten Staatsempfang 2022

Prinz Edward, Lady Louise und Herzogin Sophie bei der Royal Windsor Horse Show im Juli 2021

Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan

