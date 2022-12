Malin Andersson musste mit Tochter Xaya ins Krankenhaus

Malin Andersson (30) ist in großer Sorge. Die britische Love Island-Bekanntheit durfte im Januar dieses Jahres ihre Tochter Xaya auf der Welt begrüßen. Für sie eine große Freude, denn 2019 verstarb Malins erstes Kind nur vier Wochen nach der Geburt. Doch nun macht sie sich um ihre Tochter große Sorgen: Malin musste plötzlich mit der kleinen Xaya ins Krankenhaus fahren.

In ihrer Instagram-Story meldete sich die Influencerin bei ihren Fans und berichtete, dass es ihrer knapp ein Jahr alten Tochter schlecht gehe und sie deshalb ins Krankenhaus gefahren seien. "Xay geht es so schlecht, sie reagiert nicht auf die Antibiotika, also bleibe ich hier, bis es ihr wieder besser geht", schrieb Malin. Das nimmt sie offenbar ziemlich mit: "Ich fühle mich so deprimiert und ausgelaugt."

Schon vor wenigen Wochen gab Malin im Netz zu, dass es ihr vor allem in der Vorweihnachtszeit nicht so gut gehe. Sie denke dabei vor allem an ihr verstorbenes Baby – und auch an ihre Mutter, die im November 2017 verstorben ist. "Es ist eine Traurigkeit, die tief in mir ruht und meinen ganzen Körper jeden Tag durchströmt", erklärte sie.

Anzeige

Instagram / missmalinsara Malin Andersson mit ihrer Tochter, April 2022

Anzeige

Instagram / missmalinsara Malin Andersson, "Love Island"-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / missmalinsara Malin Andersson, Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de