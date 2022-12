Melody Haase als Dschungel-Ersatz gespoilert: Das sagt RTL

Wie reagiert der Sender auf die unfreiwillige Bekanntgabe der Ersatzkandidatin? Am 13. Januar startet endlich wieder das Dschungelcamp. Der diesjährige Cast wurde bereits bekannt gegeben. Unter anderem werden Realitystar Gigi Birofio, Verena Kerth (41) und Claudia Effenberg (57) in diesem Jahr am Lagerfeuer sitzen. Doch dann passierte RTL eine Panne: Ungewollt wurde durch einen Einspieler verraten, dass Melody Haase (28) als Ersatzkandidatin ebenfalls in Australien ist. In einem Statement äußerte sich der Sender nun.

Auf Anfrage von Promiflash reagierte RTL mit einem knappen Statement auf die gespoilerte Ersatz-Teilnahme von Melody. "Ersatzkandidaten sind bei jeder Staffel von 'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!' dabei", meinte der Sender nur schlicht. Wie es dazu kommen konnte, dass in diesem Jahr durchgesickert ist, um wen es sich dabei handelt, thematisierten die Verantwortlichen allerdings nicht.

Die Aussicht, dass Melody womöglich ins Dschungelcamp einziehen könnte, gefällt den Fans aber enorm. Sie hätten die ehemalige DSDS-Kandidatin sogar gerne im Hauptcast gesehen. "Sie hätte bestimmt Stimmung in den Dschungel gebracht und stattdessen sind da so ein paar relativ unbekannte und langweilige Leute dabei", kommentierte ein User einen Promiflash-Beitrag auf Instagram.

Instagram / melodyraabbit TV-Star Melody Haase

RTL / Ruprecht Stempell Sonja Zietlow und Jan Köppen, die "Dschungelcamp 2023"-Moderatoren

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, Reality-TV-Sternchen

