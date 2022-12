Neue Folge "Das Duell um die Welt": Diese Promis treten an!

Zehn Jahre lang gibt es nun schon das Erfolgsformat "Das Duell um die Welt"! Mittlerweile fliegen jedoch nicht mehr Joko Winterscheidt (43) und Klaas Heufer-Umlauf (39) rund um den Globus und müssen sich schwierigen Herausforderungen stellen. Das lassen sie nun ganz bequem von einem prominenten Team für sich erledigen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist es endlich wieder so weit – diese Stars werden für Joko und Klaas um die Länderpunkte kämpfen!

Am 26.12. steigen bei ProSieben Skisprung-Legende Sven Hannawald (48) und die Moderationszwillinge Dennis und Benni Wolter für Joko in den Ring. Während der Sportler sich in Frankreich auf einem Mountainbike beweisen muss, geht es für die beiden Brüder nach Schottland. Für die drei hat sich Klaas mit Sicherheit so einiges einfallen lassen. Doch er muss auch um sein eigenes Team bangen. Denn Verona Pooth (54) soll in Schweden einen Eisladen mitten auf dem Eis eröffnen. Ob sie auch auf den 2000 Tonnen schweren Eisbrecher vorbereitet ist? Für die Autorin Sophie Passmann (28) geht es währenddessen auf einen halluzinogenen Trip nach Mexiko.

Fein raus sind die beiden gegeneinander antretenden Moderatoren natürlich noch nicht. Denn im Studio müssen sie sich in verschiedenen Spielen miteinander messen, um sich für das Finale Vorteile zu erkämpfen. Denn das kann alle Karten noch einmal neu mischen.

Getty Images Sven Hannawald, ehemaliger Skispringer

Getty Images Benni Wolter und Dennis Wolter

Getty Images Verona Pooth, 2022

