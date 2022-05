Es war wieder so weit! Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt stand an. Nachdem beim vergangenen Mal Joko Winterscheidt (43) den Wettkampf für sich entscheiden konnte, haben die beiden TV-Stars sich dieses Mal auch wieder prominente Unterstützung geholt. Unter anderem kämpften Johannes Oerding (40) und Kevin Großkreutz (33) um den Sieg ihrer Teams. Am Ende stand ein Gewinner fest: Joko!

Nachdem nach den regulären Spielen Klaas Heufer-Umlauf (38) mit fünf zu drei Punkten führte, konnte Joko die Endrunde trotzdem wieder für sich entscheiden. Der finale Wettkampf trug den wundervollen Namen "Der lange Arm des Gemixten". Die beiden mussten diesmal mit überlangen Greifarmen einen vorgegebenen Weltmeister-Cocktail mixen. Durch seine fünf Punkte konnte Klaas etwas früher als Joko mit dem Mixen beginnen. Dieser Vorsprung reichte ihm jedoch nicht aus, um das Spiel für sich zu entscheiden und Joko ging erneut mit dem Weltmeistertitel nach Hause.

Auch diesmal hatten es die Promi-Aufgaben wieder in sich. So musste Johannes für Team Klaas eine Strickleiter, die an einem fliegenden Heißluftballon befestigt war, hochklettern und am höchsten Punkt "Fly Away" von Lenny Kravitz (57) performen. Collien Ulmen-Fernandes (40) war ebenfalls für Team Klaas in Mexiko unterwegs. Dort musste die Moderatorin in eine Höhle voller Fledermäuse hinabsteigen und für Joko eine nur dort existierende Blume pflücken. Kevin ließ sich für Team Joko hingegen mit einer Armbrust einen Apfel vom Kopf schießen.

ProSieben/Jens Hartmann Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf für "Das Duell um die Welt"

Getty Images / Freier Fotograf Klaas Heufer-Umlauf im Mai 2013 in Berlin

Getty Images Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, 2018

