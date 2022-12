"Nicht wahr": O.J. Simpson ist nicht der Vater von Khloé K.

O.J. Simpson (75) meldet sich zu Wort! Der ehemalige NFL-Star wurde in den Neunzigerjahren von Kris Jenners (67) Ex-Mann Robert Kardashian (35) verteidigt, als dieser wegen des Mordes an seiner Ex-Frau Nicole Brown (✝35) Simpson und deren Freund Ronald Goldman vor Gericht stand. Nach seinem Prozess kamen immer wieder Behauptungen auf, der Sportler habe ein Verhältnis mit Kris gehabt – und ihre Tochter Khloé gezeugt. O.J. äußerte sich nun erneut zu den Gerüchten!

Der 75-Jährige sprach währen eines Auftritts im "Full Send"-Podcast über seine frühere Beziehung zu Kris. "Die Leute haben doch verschiedene Präferenzen von Menschen, oder? Ich dachte immer, Kris ist ein süßes Mädchen. Sie war wirklich nett. Aber ich datete Supermodels", verriet er. Er fügte hinzu: "Ich habe mich nie zu ihr hingezogen gefühlt und ich hatte nie den Verdacht, dass sie sich zu mir hingezogen fühlte. Also war das nie der Fall." Die Möglichkeit, dass er der biologische Vater von Khloé sei, wies er zurück: "Das Gerücht ist nicht wahr. Es ist nicht einmal annähernd wahr."

Bereits 2019 betonte er in einem Twitter-Video, dass er weder auf romantischer oder sexueller Weise Interesse an dem The Kardashians-Star gehabt habe. Die Gerüchte seien laut O.J. erlogen und "geschmacklos".

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Kris Jenner

Getty Images Kris Jenner bei den CFDA-Awards im November 2022

Getty Images O.J. Simpson, Mai 2017

