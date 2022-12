Schwanger: So verkündete Samira Cilingir Yasin die News!

So hat Yasin Cilingir (31) von der Schwangerschaft erfahren! Im Jahr 2019 hatten sich der Influencer und seine heutige Ehefrau Samira Cilingir bei Love Island kennen und lieben gelernt. In der Zwischenzeit sind die beiden Eltern eines Sohnes geworden. Mittlerweile hat Samira publiziert, dass sie ein zweites Mal schwanger ist. Jetzt teilte die Influencerin ein Video, in dem sie zeigt, wie sie es ihrem Mann verkündet hat.

In dem Video auf ihrem Instagram-Kanal zog Samira sich ein T-Shirt mit dem Aufdruck "Liebe im Bauch" an. Dann stellte sie sich Yasin so in den Weg, dass er nicht drumherum kam, den Schriftzug auf dem Shirt zu lesen. Es dauerte einen Moment, bis der ehemalige Sportlehrer die Worte verarbeitet hatte. Zusätzlich zeigte Samira ihm den positiven Schwangerschaftstest in einer kleinen Box. Als Nächstes lag sich das Paar in den Armen und Yasin ließ seinen Freudentränen freien Lauf.

Ob das zweite Kind ein Versuch ist, die Ehe zu retten? Schon des Öfteren kamen Gerüchte auf, dass die Ehe von Samira und Yasin kurz vor dem Ende stehe. Letztes Mal kriselte die Ehe wohl im Mai, als die beiden angeblich einen heftigen Streit hatten.

Anzeige

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira Cilingir mit ihrem Sohn, November 2022

Anzeige

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira, ehemalige "Love Island"-Kandidaten

Anzeige

Instagram / samira.bne Yasin und Samira Cilingir im Oktober 2022 in Dubai

Anzeige

Was sagt ihr zu der Art, wie Samira ihre Schwangerschaft bei Yasin verkündet hat? Ich finde die Aktion echt supersüß. Ich hätte da echt mehr erwartet. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de