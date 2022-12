Serkan Yavuz schickt Aleks fiese Nachricht per Fake-Account

Serkan Yavuz (29) teilt Aleksandar Petrovic (31) seine ungeschönte Meinung mit! Bei Temptation Island V.I.P. verliebte sich der einstige Love Island-Teilnehmer in die Verführerin Vanessa Nwattu und ging mit ihr sogar eine Beziehung ein – während seine eigentliche Partnerin Christina Dimitriou (30) in der anderen Villa saß und die Romanze auch noch mitansehen musste. Nach diesem Auftritt schlägt dem Fitnesstrainer eine Menge Kritik entgegen. Auch Bachelor in Paradise-Star Serkan Yavuz ist kein Fan von Aleks – und ließ ihn das auch direkt per Instagram-Nachricht wissen!

In seiner Instagram-Story teilte der 29-Jährige einen Screenshot seines Chats mit Aleks. In der DM ist zu lesen: "Ernsthafte Frage: Schämst du dich eigentlich gar nicht? Digga, du bist offiziell kein Mann mehr. Ich bezweifle, dass du je einer warst. Du bist kein Mensch, Junge, du bist echt ein ganz, ganz armseliges Ding." Das Ganze sendete Serkan aber nicht von seinem offiziellen Account, sondern von einem zweiten Profil. "Sein Profil ist auf privat. Er hätte mich nicht angenommen und ich habe mir jede einzelne Scheiße, die er da von sich gegeben hat, reingezogen", merkte Serkan an.

Seinen Followern erklärte der Regensburger zudem, dass er diese Nachricht schreiben musste, weil er einfach nicht glauben konnte, was er in der finalen Episode gesehen hatte. "Ich, beziehungsweise wir, haben jede Folge um 0.00 Uhr direkt geguckt, weil ich jedes Mal gesagt habe, schlimmer kann es nicht werden", ließ Serkan wissen. Doch Aleks' Instagram-Statements hätten das Ganze noch mal übertroffen.

Anzeige

RTL Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar

Anzeige

RTL Aleks Petrovic bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de