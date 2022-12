Vergebener Aleks Petrovic geht Beziehung mit Vanessa ein

Für Aleks Petrovic (31) ist Temptation Island V.I.P wohl anders ausgegangen als gedacht. Der Realitystar war mit seiner Freundin Christina (30) in das Fremdgehformat gegangen, um herauszufinden, ob ihre Beziehung eine Zukunft hat. Doch recht schnell hatte der ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmer Gefallen an einer Verführerin gefunden. Nun fragte Aleks seine Vanessa, ob sie zusammen sein wollen – und das, obwohl er eigentlich noch eine Beziehung führte!

Kurz vor dem Wiedersehen mit Christina verbrachte der Fitness-Coach ein Date mit Vanessa. Beim gemeinsamen Abendessen, erklärte er: "Morgen werden sich unsere Wege trennen, also Christinas und meine." Aber der 31-Jährige hatte bereits neue Pläne. "Und dann habe ich einen freien Kopf und dann würde ich mich sehr gerne weiterhin auch privat mit dir treffen, dich weiter kennenlernen und sogar eine Beziehung anfangen", fügte er hinzu. Vanessa verriet daraufhin, dass sie sich nichts mehr wünsche, als eine Beziehung mit dem noch vergebenen Aleks einzugehen. Nachdem die beiden sich körperlich zwei Wochen zurückgehalten hatten, folgte dann beim Heißluftballon-Flug sogar der erste Kuss.

Der 31-Jährige hatte gegenüber Promiflash bereits erklärt, warum er sich in die Verführerin verliebte: "Durch Vanessa habe ich erkannt, dass in meiner Beziehung mit Christina wichtige Faktoren wie zum Beispiel eine gemeinsame intellektuelle Wellenlänge, tiefgründige Gespräche, Empathie und der gleiche Humor fehlen."

"Temptation Island V.I.P." ab 04.10. jeden Dienstag eine Folge bei RTL+

RTL Aleksandar Petrovic und Verführerin Vanessa bei "Temptation Island V.I.P."

RTL Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic bei "Temptation Island V.I.P."

RTL / Frank J. Fastner Aleks Petrovic und Christina Dimitriou, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer 2022

