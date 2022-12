Sexy: Kim Kardashian präsentiert Hintern im knappen Bikini

Kim Kardashian (42) zeigt sich mal wieder von ihrer besten Seite. Die Keeping up with the Kardashians-Beauty ist für ihre Kurven berühmt – und die setzt sie nur zu gerne in Szene. Erst im August flashte sie ihre Fans mit einigen heißen Schnappschüssen, auf denen sie ein knappes, weißes Bikini-Unterteil trägt– obenrum hüllt sie ihren Körper in ein durchsichtiges "The Incredibles"-Shirt, das sich eng an ihre Rundungen schmiegt. Nun teilte Kim ein neues Pic – dieses Mal von ihrer Rückansicht.

Der Reality-TV-Star beglückt die Follower auf seinem Instagram-Account mal wieder mit einem heißen Bild. Auf dem Foto zeigt sie ihren prallen Hintern, während sie in einem Tanga-Bikini aus ihrer Skims-Bademodenkollektion in der Spiegelung einer Glastür posiert. Dahinter eine traumhafte Kulisse mit türkisfarbenem Meer und zahlreichen Palmen. "Ich gucke zurück auf '22", betitelt sie das Foto mit einem zwinkernden Emoji.

Doch die Fans sind von dem Bild wohl nicht ganz so beeindruckt. "Du hast eine der größten Reichweiten auf Instagram und das sind die Dinge, für die du dich entscheidest, sie zu posten", kritisiert ein Follower. Ein anderer geht sogar noch weiter: "Das ist krank! Sie hat wohl vergessen, dass ihre Kinder das sehen werden. Das wird peinlich für sie werden!"

Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Kim Kardashian, Dezember 2022

