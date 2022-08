Wow! Kim Kardashian flasht mit durchsichtigem Shirt im Meer

Da schaut man glatt zweimal hin! Kim Kardashian (41) wurde durch ihr Aussehen berühmt. Im Mai kassierte die Keeping Up with the Kardashians-Beauty allerdings einen Shitstorm: Für die Met-Gala speckte der Reality-TV-Star fast zehn Kilogramm in nur wenigen Wochen ab, damit sie in ein Kleid der legendären Marilyn Monroe (✝36) passte. Das kam bei ihren Fans alles andere als gut an. Doch Kim hat immer noch eine unglaubliche Figur, die sie jetzt mal wieder stolz im feuchten Nass präsentierte.

Auf Instagram teilte die erblondete Kim vier heiße Schnappschüsse, die sie in traumhafter Meerkulisse zeigen. Sie trägt dabei nur ein knappes, weißes Bikini-Unterteil – obenrum hüllt sie ihren Körper in ein durchsichtiges "The Incredibles"-Shirt, das sich wegen der Nässe fest an ihre Rundungen schmiegt. Das Oberteil hat sie im Rücken zusammengebunden, um ihre Kurven noch besser zu betonen. Die Bilder machen deutlich: Kim weiß genau, wie sie ihre Figur in Szene setzt.

Und das wissen ihre Fans zu schätzen. Die Kommentar-Sektion unter dem Bild ist voll mit Flammen-Emojis. "Kim, warum bist du so unglaublich heiß?", fragte eine Followerin begeistert. "Kim, die Unglaubliche, ist die neue Superheldin!", machte jemand eine Anspielung auf ihr T-Shirt.

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian, Juli 2022

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, August 2022

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de