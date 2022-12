"Temptation Island": Was denken Fans über Sandras Verhalten?

Sandra Sicora (30) schockiert ihre Fans! In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde die Folge mit dem finalen Temptation Island V.I.P-Lagerfeuer veröffentlicht. In den vergangenen Folgen hatte die Influencerin den Körperkontakt mit Kevin Platzer alias Flocke offensichtlich sehr genossen, aber aus ihrer Sicht war das angeblich alles nur freundschaftlich. Tommy Pedroni – jetzt ihr Ex-Freund – konnte seine Enttäuschung nicht verbergen und wollte eine Erklärung von Sandra hören. Doch sie redete sich nur raus und wirkte total abweisend – ihre Follower sind von ihrem Verhalten total schockiert.

"Bis zum letzten Lagerfeuer war ich pro Sandra. Aber Himmel, was hast du da gemacht? [...] So eine provozierende Art. Hut ab, dass Tommy so ruhig geblieben ist", lautete ein fassungsloser Kommentar unter einem Beitrag auf Sandras Instagram-Account. Auch andere User schrecken nicht davor zurück, ihre Meinung zu dem Thema zu äußern: "Spirituelle Selbstliebesfloskeln und mystische Tattoos reichen leider nicht aus für echte seelische Reife." Der Großteil der Aussagen stehen Tommy bei: "Hoffentlich findet Tommy einen anderen lieben Menschen."

Zwischen den negativen Kommentaren zu Sandras Verhalten halten einige Fans dennoch weiter zu ihr. "Was sollst du betteln, bedenkt man, was er dir im TV schon angetan hat. Du bist gut", schrieb ein User. Auch betonten einige Follower, dass bei einer Reality-TV-Show Ereignisse meist überspitzt dargestellt werden.

Anzeige

RTL Sandra Sicora und Flocke bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

Instagram / sandra.sicora Tommy Pedroni und Sandra Sicora, Reality-TV-Stars

Anzeige

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Reality-TV-Bekannheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de