Verlassen Sandra und Tommy "Temptation Island" als Paar?

Verlassen Sandra Sicora (30) und Tommy Pedroni die Villa gemeinsam? Die vergangenen Wochen waren bei Temptation Island V.I.P eine Gefühlsachterbahn vom Feinsten. Die Beziehung von Sandra und Tommy schien vor der Show sehr gefestigt gewesen zu sein. Dennoch sollte eigentlich die Treue von dem Franzosen getestet werden – hinterher war es jedoch die Kölnerin, die etwas über die Stränge geschlagen hat. Am Dienstag wurde das finale Lagerfeuer des Paares ausgestrahlt. Können sie die Villa als Paar verlassen?

"Für mich sind wir nicht mehr zusammen. Weil ich es nicht akzeptieren kann, wenn meine Freundin so was zulässt, wenn ich nicht dabei bin", erklärte Tommy emotional auf die Frage, wie es mit der Beziehung der beiden weitergehen soll. Sandra hätte an dieser Stelle wohl eine andere Entscheidung getroffen. "Ich hätte jetzt gesagt, dass man darüber sprechen kann", erläuterte sie ihre Sichtweise. Auf die Frage von Moderatorin Angela Finger-Erben (42), ob die Beziehung noch zu retten sei, antwortete Tommy direkt: "Nie im Leben." Somit hat das Influencer-Paar den Beziehungstest nicht bestanden.

Das große Wiedersehen wird am kommenden Dienstag, dem 27. Dezember, ausgestrahlt. Hier treffen noch mal alle Kandidaten aufeinander, danach wird sich herausstellen, wie die Beziehungen nach der Show verlaufen sind. Haben sich Tommy und Sandra vielleicht doch noch mal zusammengesetzt, um ihre Beziehung zu retten?

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni im April 2022

Instagram / sandra.sicora Tommy Pedroni und Sandra Sicora, Oktober 2021

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Reality-TV-Bekanntheit

