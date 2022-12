Cathy Hummels musste ihre Scheidung buchstäblich verdauen

Setzt das offizielle Ehe-Aus Cathy Hummels (34) mehr zu als gedacht? Vor wenigen Tagen machte die Kampf der Realitystars-Moderatorin öffentlich, dass sie und der Fußballprofi Mats Hummels (34) über ein Jahr nach der Trennung rechtmäßig geschieden sind. Die Eltern eines Sohnes verstehen sich nach wie vor gut miteinander und wollen fortan als Freunde durchs Leben gehen. Um die ganzen Geschehnisse zu verarbeiten, ist Cathy nun nach Dubai gereist – ganz abschalten kann sie dort aber nicht.

Auf Instagram teilte die Münchnerin nachdenkliche Worte und verriet, dass ihr die Scheidung etwas auf den Magen geschlagen hat: "Wenn es mir nicht gut geht, kann ich nicht so gut essen. Es bleibt nichts kleben. Ich arbeite kontinuierlich daran, aber ich bin ein psychosomatischer Mensch." Sie müsse ihre Trennung und die Scheidung im wahrsten Sinne verdauen. "Jetzt bin ich 'Single like a Pringle' [...] und kann meinem Körper wieder mehr Achtsamkeit, Entspannung, Zufriedenheit und Liebe schenken", zeigte sie sich dennoch zuversichtlich. Sie brauche nicht mehr so viel kompensieren, was der Kopf nicht ausgehalten habe.

Vor wenigen Tagen hatte Cathy bereits ausgeplaudert, dass es für sie nicht immer leicht sei, ihren Verflossenen nach dem Aus oft zu sehen. "Ich sag es mal so: Es ist nicht leicht, aber ich mache das in erster Linie für meinen Sohn und deswegen ist es okay", gab die 34-Jährige gegenüber Bunte preis.

Anzeige

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de