Scheidung ist durch: Cathy Hummels gönnt sich eine Auszeit

Jetzt kann Cathy Hummels (34) sich entspannen. Die Moderatorin war 13 Jahre lang an der Seite des Dortmunder Fußballers Mats Hummels (34) zu sehen gewesen. Im Oktober dieses Jahres bestätigten die beiden offiziell die Trennung ihrer langjährigen Ehe, aus der ein Sohn entstanden ist. Die Scheidung lief freundschaftlich und friedlich ab – am Montag unterschrieben beide die Scheidungspapiere. Nicht mal einen Tag als geschiedene Frau und für Cathy geht's ab in den Weihnachtsurlaub.

"Für mich geht es heute nach Dubai. Wir verbringen Weihnachten mal ganz anders", schrieb die 34-Jährige auf Instagram – und das etwa eine Stunde nachdem sie die Scheidungspapiere unterschrieben hat. Eine Auszeit hat sie sich nach dem Scheidungsprozess mit Sicherheit verdient. Cathy wird ihren Sohn mitnehmen und ist somit nicht alleine unterwegs. Insgesamt zwei Monate wollen die beiden verreisen. Erst sei ein Urlaub geplant, danach stehe noch eine Produktion an.

Und wie geht Mats mit der Situation nach der Scheidung um? Der 34-Jährige hat sich dazu bisher nicht geäußert. Auf seinem Instagram-Kanal ist es sehr ruhig. Hier war nur zu sehen, dass er sich bei gemütlichem Licht das Fußball-WM-Finale angeschaut hat.

Cathy Hummels im Oktober 2022

Cathy Hummels, Moderatorin

Mats und Cathy Hummels im Mai 2022

