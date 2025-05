Wegen Bodyshaming: Cathy Hummels teilt provokantes Video

Bei Cathy Hummels (37) wird es nie langweilig. Die Moderatorin, die immer wieder mit Anfeindungen zu kämpfen hat, lässt ihre Kritiker in einem neuen Instagram-Video nun absichtlich ins offene Messer laufen. Die Ex-Spielerfrau teilt einen Clip, in dem sie in einem kurzen Kleid auf die Kamera zuläuft. Dabei stellt sie ihre dünne Silhouette in den Fokus. In einer provokanten Bildunterschrift schreibt sie: "Ja, auch dünne Beine sind zum Laufen gemacht. Genau das werden sie tun... Kann die Liebes- und Hasskommentare kaum erwarten."

Einige von Cathys 685.000 Followern loben sie für ihr Aussehen und ihr Selbstbewusstsein. "Du siehst wunderschön aus", schreibt ein Fan. Andere Beobachter werfen ihr "Rage Bait" vor, also den Versuch, gezielt Empörung hervorzurufen, um Klicks zu bekommen. In einem Kommentar heißt es: "An Geschmacklosigkeit nicht mehr zu übertreffen. Wahrscheinlich will sie provozieren, ich finde das sehr schade." Manche finden sogar, dass die Ex-Frau von Mats Hummels (36) mit ihrer Social-Media-Präsenz Essstörungen normalisiert.

In der Vergangenheit wurde Cathy vorgeworfen, dass sie Fatshaming betreibe. In ihrem Podcast "Hummeln und Fische" erklärte sie 2024, dass sie erhöhte Krankenkassenbeiträge für übergewichtige Menschen befürworte. "Wenn du krankhaft isst, weil dir alles egal ist und du übergewichtig bist und keine Krankheit hast, dann finde ich schon, dass man dafür mehr zahlen sollte", machte sie damals im Gespräch mit ihrer Schwester Vanessa Fischer deutlich.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

Action Press / Pohl, Alexander Cathy Hummels und ihre Schwester Vanessa Fischer

