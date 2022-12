Fünfstöckige Torte: Jamie Foxx feiert seinen 55. Geburtstag

Jamie Foxx (55) feierte seinen 55. Geburtstag im großen Stil. Dass der Schauspieler gut feiern kann, ist kein Geheimnis. Kurz nach seiner Trennung von seiner Ex Katie Holmes (44) amüsierte er sich bei einer Partynacht mit einer Gruppe junger Frauen. Bis in die frühen Morgenstunden soll die Truppe gefeiert haben. Anlässlich seines 55. Geburtstages hat Jamie nun ebenfalls keine Mühen gescheut, um seinen Gästen eine unvergessliche Nacht zu bereiten.

Der Oscar-Preisträger hatte dank der Brillenmarke Privé Revaux, mit der er am Samstagabend in Paris gemeinsam eine Geburtstagsparty ausrichtete, offenbar einen gelungenen Abend. Die Feier begann laut Just Jared mit einem intimen Abendessen mit Familie und Freunden im César Paris, gefolgt von einem Abend im exklusiven L'Arc Paris, wo jeder im Club eine Brille von Jamie erhielt. Während der Party wurde dem Geburtstagskind eine fünfstöckige Geburtstagstorte überreicht. Besonderes Highlight: Er legte in der DJ-Kabine für seine Gäste auf.

Erst vor Kurzem war der Schauspieler Gast auf einer anderen dekadenten Geburtstagsparty. Vor einem Monat feierte der Rapper French Montana (38) seinen 38. Geburtstag im großen Stil. Neben Jamie war auch Vin Diesel (55) anwesend. Der Musikproduzent Swizz Beatz (44) ließ sich sogar ein exotisches Geschenk einfallen: Er brachte ein lebendiges Kamel mit.

Getty Images Jamie Foxx, Schauspieler

Getty Images Jamie Foxx mit seinen Geburtstagsgästen im L'Arc Paris

Getty Images Jamie Foxx mit seinen Geburtstagsgästen und einer Torte im L'Arc Paris

