Also Liebeskummer sieht definitiv anders aus! Vergangene Woche wurde Jamie Foxx (51) in einem Club in West Hollywood ziemlich vertraut mit Musikerin Sela Vave erwischt. Kurz darauf gaben der Schauspieler und seine Exfreundin Katie Holmes (40) ihre Trennung bekannt. Der Leinwand-Star ist also frischgebackener Single und scheint das auch in vollen Zügen zu genießen: Jamie amüsierte sich nun bei einer Partynacht mit einer Gruppe junger Frauen.

Verschiedene Paparazzi-Bilder zeigen den 51-Jährigen beim Verlassen des Poppy Nightclubs in Los Angeles – gefolgt von mehreren auffällig sexy gekleideten Ladys. Wie Daily Mail berichtet, soll die Truppe bis in die frühen Morgenstunden gefeiert haben. Ob der "Django Unchained"-Darsteller sich dann von seinen Begleiterinnen verabschiedet hat oder die Party-Crew gemeinsam weiter zog, ist nicht bekannt.

Zum vermeintlichen Flirt mit Sela bezog Jamie bereits Stellung und machte klar: Er sei nur der Produzent der 21-Jährigen und wolle ihrer Musik-Karriere auf die Sprünge helfen. "Sie arbeitet hart und sie ist eine talentierte Sängerin", erklärte er. Ihre Beziehung sei also rein professioneller Natur.

Getty Images Katie Holmes und Jamie Foxx während der Pre-Grammy Gala 2018 in New York

Getty Images Jamie Foxx bei der Vanity Fair Oscar Party 2019

Photographer Group/MEGA Jamie Foxx mit einer unbekannten Schönheit

