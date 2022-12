Joachim Llambi in Motzlaune: "Was für ein schlechtes Hotel!"

Joachim Llambi (58) ist sehr wütend! Der Let's Dance-Juror ist bekannt für seine Schlagfertigkeit. Er ist nicht nur ehrlich, wenn ihm eine Tanzeinlage seiner prominenten Kandidaten überhaupt nicht gefällt, sondern auch, wenn er beispielsweise sehr viel Geld für etwas bezahlt und dann aber am Ende zu wenig dafür bekommt. Joachims Kritik bekam nun auch ein Hotel in München zu spüren!

Auf Instagram teilte der 58-Jährige jetzt einen Schnappschuss von dem Eingang des "Roomers München". Er ließ seinem Ärger über den dortigen Hotelaufenthalt bei seiner Community raus: "Was für ein schlechtes Hotel!", wetterte der Duisburger. Vor allem der Check-in habe ihn angekotzt. "Die rechte Hand wusste nicht, was die linke tut, dauerte 20 Minuten." Auch wegen des Frühstücks, des Zimmers und des Aufzuges meckerte Joachim. "Insgesamt nicht mal zwei Sterne wert, absolut meiden", warnte er seine Fans am Ende seines Wutausbruchs.

Joachim scheint es nach seinem Unfall bei Schlag den Star vor wenigen Tagen anscheinend schon wieder viel besser zu gehen. Er nahm den Sieg mit nach Hause, der ihm aber drei Rippenbrüche gekostet hatte. Im vierten Spiel – dem Fußballmatch auf Eis – stürzte er unglücklich, spielte nach einer kurzen Unterbrechung aber wieder weiter.

Anzeige

Getty Images Joachim Llambi als Juror bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Joachim Llambi im September 2021

Anzeige

© ProSieben / Steffen Z. Wolff Joachim Llambi und DJ Bobo bei "Schlag den Star"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de