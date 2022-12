Bei "Schlag den Star": Joachim Llambi brach sich drei Rippen

Das war schmerzhaft für Joachim Llambi (58)! Der Juror der Tanzshow Let's Dance nahm am Samstag an Schlag den Star teil. Dort stellte er sich einem Duell gegen Musiker DJ Bobo (54). Im Netz hatte er im Vorfeld verraten, wie sehr er sich darauf freue. Er hat die Show am Ende sogar gewonnen und konnte 100.000 Euro mit nach Hause nehmen. Doch dafür nahm er so einige Strapazen auf sich, denn... Joachim hat sich drei Rippen gebrochen!

Im vierten Spiel – dem Fußballmatch auf Eis – stürzte der 58-Jährige fies, weshalb das Spiel kurzzeitig sogar abgebrochen wurde. Nach dem Ende der Show verriet Joachim nun auf Instagram: "Leider habe ich mir drei Rippen gebrochen." Er wünsche seiner Community nichtsdestotrotz einen schönen Adventssonntag.

Bereits nach der Show hatte sich Joachim schon zu seinem Sturz geäußert. "Es war ein super Abend. Die sofortige Betreuung, als ich mich zwei Mal auf die Rippe gelegt habe, war super. Tolles Team, perfekt organisiert", äußerte er und fuhr fort: "Ich freue mich riesig, dass ich so zurückgekommen bin und durchgehalten habe, aber jetzt tut's richtig weh."

© ProSieben / Steffen Z. Wolff Joachim Llambi und DJ Bobo bei "Schlag den Star"

Getty Images Joachim Llambi im DSDS-Finale 2022

ProSieben/Willi Weber Joachim Llambi bei "Schlag den Star"

