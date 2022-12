"Keine Angst davor, zu gehen": Jane Fonda wird heute 85

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Jane Fonda (85)! Bereits im Alter von 17 Jahren stand die US-Amerikanerin gemeinsam mit ihrem Vater auf der Theaterbühne. Einige Jahre später drehte sie ihren ersten Kinofilm, was der Startschuss für eine große Hollywood-Karriere werden sollte. Auch heute noch ist die Schauspielerin in Film und Fernsehen präsent. Am 21. Dezember feiert Jane ihren 85. Geburtstag. In einem Interview ließ die Oscar-Preisträgerin ihr Leben Revue passieren.

Jane wisse, dass sie mit 85 Jahren an einem Punkt sei, an dem sie den Großteil ihres Lebens hinter sich gebracht habe. Dass sie "nicht mehr lange da sein werde", sei ihr klar. "Ich habe keine Angst zu gehen, ich bin bereit, ich hatte ein tolles Leben. Nicht, dass ich gehen möchte, aber ich bin mir bewusst, dass es eher früher als später sein wird", meinte die "Grace & Frankie"-Darstellerin gegenüber Entertainment Tonight.

Doch das schönste Geburtstagsgeschenk wurde Jane bereits vor ihrem großen Ehrentag gemacht. "Vergangene Woche wurde mir von meinem Onkologen gesagt, dass mein Krebs in Remission ist und ich die Chemo absetzen kann", teilte die 85-Jährige überglücklich auf Instagram mit. Jane war an Brustkrebs erkrankt – im September gab sie bekannt, dass bei ihr ein Non-Hodgkin-Lymphom diagnostiziert wurde. "Dies ist ein sehr gut behandelbarer Krebs. Achtzig Prozent der Menschen überleben", erklärte die Klimaschutzaktivistin damals.

Getty Images Jane Fonda in Hollywood, Kalifornien

Getty Images Jane Fonda im Jahr 2014

Getty Images Jane Fonda, Schauspielerin

