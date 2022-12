"Gesegnet": Jane Fonda kann Chemotherapie wieder absetzen

Jane Fonda (84) kann endlich wieder aufatmen. Im vergangenen September hatte die Schauspielerin ihre Fans mit der Nachricht schockiert, dass sie zum dritten Mal an Krebs erkrankt sei. Bei ihr war ein sogenanntes Non-Hodgkin-Lymphom diagnostiziert worden – eine Erkrankung des Lymphgewebes, die jedoch sehr gut zu behandeln ist. Nun gab die "Grace and Frankie"-Darstellerin ein weiteres Gesundheitsupdate: Janes Krebserkrankung scheint überwunden zu sein.

Auf ihrem Instagram-Account postete die Oscar-Preisträgerin nun einen Schnappschuss von einer Klima-Demo, unter dem sie die freudigen Neuigkeiten publik machte. "Letzte Woche teilte mir mein Onkologe mit, dass sich mein Krebs zurückbildet hat und ich die Chemotherapie absetzen kann", begann Jane zu erzählen. Sie bedankte sich bei all ihren Fans, die für die 84-Jährige gebetet oder ihr positive Gedanken geschickt hätten. "Ich fühle mich so gesegnet, so glücklich", versicherte sie. Die guten Ergebnisse der Untersuchung würden sie besonders froh stimmen, da die letzte Chemotherapiesitzung im Vergleich zu den vorherigen wirklich hart gewesen sei.

Obwohl die Überlebenschancen bei einem Non-Hodgkin-Lymphom sehr hoch sind, erklärte Jane im vergangenen Monat, dass sie bereit sei zu sterben. Sie sei sich einfach der Zeit bewusst, die bereits hinter ihr liege. "Ich hatte ein großartiges Leben. Nicht, dass ich gehen will, aber ich bin mir bewusst, dass es eher früher als später sein wird", schilderte sie.

