Lange verlobt: Zweifelt Kerry Katona an Liebe zu ihrem Ryan?

Wie steht es um die Beziehung von Kerry Katona (42)? Die einstige Atomic Kitten-Sängerin ist seit über anderthalb Jahren mit ihrem Partner Ryan Mahoney verlobt. Doch von einer Hochzeit mit ihrem Liebsten war in all der Zeit nie wirklich die Rede. Während sich ihre Fans langsam fragen, ob die rauschende Feier noch stattfinden wird, streut Kerry nun selbst Zweifel: Sie scheint selbst nicht immer so ganz an die Liebe zu glauben!

"Ich bin schon so oft an dem Punkt gewesen, an dem ich Menschen gesagt habe, dass ich den Rest meines Lebens mit ihnen verbringe", erklärte Kerry gegenüber dem Magazin Closer. Ihre drei gescheiterten Ehen scheinen ihr den Glauben an die wahre Liebe genommen zu haben: "Ich hab keine Ahnung, ob das mit Ryan und mir hält, der Unterschied ist aber, dass ich ihn will, ohne ihn zu brauchen."

Das sei für sie das Geheimnis ihrer Beziehung zu Ryan, betonte Kerry: "Ich halte das für den Schlüssel, wieso es so gut funktioniert. Außerdem passen wir gut zueinander." Ein Garant für eine baldige Hochzeit scheint das allerdings nicht zu sein.

Anzeige

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, Atomic Kitten-Star

Anzeige

Instagram / kerrykatona7 Ryan Mahoney und Kerry Katona liegen im Bett

Anzeige

Getty Images Kerry Katona, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de