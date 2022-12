Lucas Cordalis will im Dschungel Schulter zum Anlehnen sein

Lucas Cordalis (55) möchte der Fels in der Brandung sein! Am 13. Januar startet endlich wieder das Dschungelcamp. Neben Promis wie Martin Semmelrogge (67) und Claudia Effenberg (57) wird auch der Mann von Daniela Katzenberger (36) versuchen, sich im australischen Busch zu beweisen. Immerhin konnte auch sein verstorbener Vater Costa (✝75) in der ersten Staffel die Dschungelkrone holen. Sein Sohn hat sogar schon ein ganz bestimmtes Bild von seiner Rolle im Camp: Lucas wäre im Dschungel gerne die Schulter zum Anlehnen!

Im Interview mit RTL überlegte der 55-Jährige, wie er sich in dem Reality-TV-Format verhalten wird. "Also ich wäre ganz gern die Schulter zum Anlehnen. Ich glaube, dass da auch wieder die ein oder andere hübsche Frau dabei ist und so ein bisschen die starke Schulter zu sein, ist doch auch mal ganz schön", merkte der Vater einer Tochter an. Ist Lucas also auf Flirtkurs? "Ich weiß schon, was ich an meiner eigenen Frau habe, an meiner eigenen Familie und nein, ich glaube nicht, dass das irgendeine Gefahr darstellt", versicherte der Sänger.

Dass er mit seinen Mitcampern aneinandergeraten könnte, hält Lucas für unwahrscheinlich. "Ich denke, dass ich ein sehr umgänglicher Mensch bin. Also wer mit mir Stress kriegt, bei dem muss schon etwas ganz Komisches sein", merkte der Musiker an. Dennoch lege er wenig Wert darauf, was andere von ihm halten.

Anzeige

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis, Musiker

Anzeige

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger

Anzeige

RTL / Arya Shirazi Lucas Cordalis, Dschungelcamp-Teilnehmer 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de