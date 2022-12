Nicks Heimatstadt: Priyanka Chopra genießt Zeit mit Familie

Auch Priyanka Chopra (40) und Nick Jonas (30) genießen die Weihnachtszeit in vollen Zügen! Im vergangenen Januar verkündete das Ehepaar überraschend, dass es mithilfe einer Leihmutter zum ersten Mal Eltern geworden ist. Seitdem teilen die "Quantico"-Bekanntheit und der Sänger regelmäßig niedliche Schnappschüsse von Töchterchen Malti. Nun feiert die kleine Familie zum ersten Mal das Weihnachtsfest zu dritt: In Nicks Heimatstadt New Jersey läuteten die drei die kommenden Feiertage ein!

Auf ihrem Instagram-Account teilte Priyanka einige Aufnahmen von ihrem Familienausflug: Auf einem Foto ist das Paar in warmen Winterklamotten zu sehen. Ein weiteres Pic zeigt Priyanka und Malti, während sie durch die Straßen eines Wohngebiets spazieren und die Weihnachtsdekoration im Vorgarten eines Hauses bestaunen. "Perfekte Wintertage", schrieb die Schauspielerin glücklich zu den Schnappschüssen.

Die Fans lieben die Familienaufnahmen: "Schönes Paar mit süßem kleinen Baby", "Ich wünsche dir und deiner wunderbaren Familie schöne Feiertage" oder: "Genieße die Familienzeit in New Jersey! Ich wünsche euch einen wundervollen Urlaub!", schrieben einige User in den Kommentaren.

