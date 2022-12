Orangefarbene Perücke: GNTM-Dascha testet eine neue Frisur!

Dascha Carriero (22) probiert sich in Sachen Frisur und Haarfarbe aus! Die Beauty hat schon 2021 bei Germany's next Topmodel nur allzu gerne mit verschiedenen Looks experimentiert: In der 16. Staffel von Heidi Klums (49) Castingshow hat sie es im Finale sogar auf den zweiten Platz geschafft. Seither arbeitet die Blondine erfolgreich als Model. Dabei probiert sie immer wieder neue Outfits und Looks aus: Jetzt wagte Dascha eine temporäre Typveränderung – und zwar mithilfe einer knalligen Perücke!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Dascha jetzt dieses neue Foto, auf dem sie ihre knallige Frisur präsentiert: Bei der orangefarbenen Mähne handle es sich allerdings lediglich um eine Perücke. "Ich wollte heute mal was ganz Neues ausprobieren", erklärte das Model und betonte zudem: "Ich muss ehrlich sagen, ich liebe diesen Look!"

Auch Daschas Fans waren von dem knalligen Look total hin und weg! In der Kommentarspalte hinterließen zahlreiche Supporter ihrem Idol Komplimente. "Wow, echt hammer", "Ich liebe diese Farbe an dir!" oder auch "Sieht mega aus", schwärmten beispielsweise drei User auf der Fotoplattform.

