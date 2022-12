Raphael und Sophia Thiel sprechen offen über ihre Rückfälle

Das ist bestimmt nicht immer ganz leicht für die Beziehung. Seit drei Jahren sind die Fitness-Influencerin Sophia Thiel (27) und Raphael Birchner nun schon ein Paar. Dabei mussten sie bereits so einige Höhen und Tiefen durchleben, denn die Bloggerin leidet an einer Essstörung. Obwohl es zunächst den Anschein erweckt hatte, als ginge es ihr besser, rutschte sie nun wieder in alte Verhaltensmuster. So beeinflussen Sophias Rückfälle ihre Beziehung zu Raphael.

"Es ist natürlich für eine Beziehung nicht immer ganz einfach", erklärt der Partner der YouTuberin in einem Interview mit Bunte. Für ihn sei es jedoch wichtig, dem anderen zuzuhören und ihm gleichzeitig Zeit zu geben, mit der eigenen Situation klarzukommen. Genau das sei es, was die beiden in Sophias schlechten Phasen tun. "Wir haben uns in der schwierigsten Zeit kennengelernt – quasi am Tiefpunkt – und uns dann gegenseitig aufgebaut. Wir sind miteinander gewachsen und kennen uns mittlerweile in- und auswendig", fügt Sophia hinzu.

Eine Sache gebe es jedoch, die Raphael so richtig auf die Palme bringe: "Wenn ich den Geschirrspüler mit blöden Sachen einräume", berichtet die Influencerin. Ihr Freund klärt mit einem Lachen auf: "Ich brauche Ordnung."

Anzeige

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Fitness-Influencerin

Anzeige

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Fitness-Influencerin

Anzeige

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel und ihr Freund Raphael Birchner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de