Ski-Urlaub über Feiertage: Sarah Engels verreist mit Familie

Sarah Engels (30) und ihre Liebsten wollen wohl weiße Weihnachten. Die ehemalige DSDS-Teilnehmerin und Julian Engels (29) sind im Dezember 2021 Eltern einer Tochter geworden. Damit hat Alessio (7), der Sohn der Sängerin aus ihrer ersten Ehe mit Pietro Lombardi (30), ein Geschwisterchen bekommen. Nun darf sich die Patchwork-Familie auf ein unvergessliches Weihnachten freuen: Sarah und ihre Liebsten verreisen über die Feiertage nach Finnland!

In ihrer Instagram-Story berichtete die Schauspielerin von ihren Plänen für die Feiertage. "Es geht am 25., also diesen Sonntag, bereits sehr früh morgens nach Finnland. Wir können es alle kaum abwarten", verkündete sie voller Vorfreude. Doch vor dem Abflug habe die zweifache Mutter noch einiges zu tun: Das Packen stellte sich wegen der Ski-Anzüge und den restlichen Sachen als schwieriger heraus als gedacht. "Ich wollte ursprünglich nur zwei Koffer mitnehmen", erklärte sie das Problem und berichtete davon, dass sie bereits einen Karton zu ihrer Unterkunft in Finnland geschickt habe.

Wie sehr sich Sarah schon auf Weihnachten freut, hatte sie bereits am ersten Advent bewiesen: Sie postete ein Foto, das sie gemeinsam mit einer Freundin in einem rot-grünen Weihnachtspullover beim Plätzchenbacken zeigt. "In der Weihnachtsbäckerei", kommentierte die 30-Jährige ihr Bild.

Getty Images Sarah Engels 2018 in Düsseldorf

Getty Images Sarah Engels, "Dancing On Ice"-Gewinnerin 2019

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit einer Freundin

