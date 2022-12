Verhaltenes Interesse an Boris Beckers Knast-Interview

Da hat sich der Sender wohl mehr erhofft! Boris Becker (55) trat im April seine Haftstrafe wegen Insolvenzverschleppung in einem britischen Gefängnis an. Eigentlich war der ehemalige Tennisprofi zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden – nun wurde er allerdings frühzeitig entlassen und nach Deutschland abgeschoben. Am gestrigen Abend gab er sein allererstes TV-Interview seit seinem Gefängnisaufenthalt. Dieses interessierte aber offenbar weniger Zuschauer als gedacht!

Das Interview lief am Abend des 20. Dezembers auf Sat.1 und kostete den Sender eine Menge Geld. Wie DWDL berichtet, lohnte es sich allerdings nicht so sehr wie eventuell vermutet. Die 140 Minuten lange Sendung erreichte zur besten Sendezeit nur 1,55 Millionen Zuschauer. Bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen landete das exklusive Gespräch gemessen am Marktanteil hinter einer Wiederholung von Joko & Klaas gegen ProSieben, In aller Freundschaft und Bares für Rares nur auf dem vierten Platz.

Und das, obwohl der Marktwert des dreifachen Wimbledon-Gewinners momentan wohl so hoch ist wie noch nie. Bild berichtete, dass der 55-Jährige für Fernsehauftritte enorm begehrt sein soll. Sein erstes Gespräch vor laufenden Kameras soll ihm sogar knappe 515.000 Euro eingebracht haben.

Getty Images Boris Becker, Ex-Tennisprofi

Getty Images Boris Becker bei dem Chain Of Hope Gala Ball - Red Carpet Arrivals, November 2018

Getty Images Boris Becker, Ex-Tennisspieler

