Zu dünn? Tessa Bergmeier macht ihren Bodyshamern eine Ansage

Tessa Bergmeier (33) hat die Nase voll! Das Model dürfte vielen durch das Essens-Gate in der diesjährigen Kampf der Realitystars-Staffel in Erinnerung sein. Weil jemand offenbar die veganen Nuggets gegessen hatte, die für sie gedacht waren, geriet sie mit ihren Konkurrenten heftig aneinander. Am Ende musste sie wegen ihres Ausrasters allerdings selbst um ihren Verbleib in der Show bangen. Auch jetzt treibt Tessa das Thema Ernährung auf die Palme: Immer wieder muss sie sich anhören, dass sie zu dünn sei. Deshalb redet sie nun Klartext!

In einem Instagram-Post stellte die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin klar: "Mein Körper ist schlank und voller Muskeln – das ist mein Körpertyp." Zudem versicherte sie, dass sie viel und gesund esse. "Ich zähle keine Kalorien. Hört auf, euch Sorgen um die Körper anderer Menschen zu machen und fangt an, euch um eure eigenen Sachen zu kümmern", betonte die Hamburgerin.

Von manchen Menschen sei Tessa sogar Bulimie unterstellt worden. "Nur weil es scheinbar kein Standard ist, keine Extra-Kilos zu haben", wetterte die 33-Jährige. Für sie spiele das Gewicht keine Rolle. "Ich wiege mich nie. Ich esse, wenn ich Hunger habe und verbiete mir keine Lebensmittel, auf die ich Bock habe. Ich bin glücklich", fasste die Veganerin zusammen.

Tessa Bergmeier, Model

Tessa Bergmeier, ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Tessa Bergmeier, einstige "Kampf der Realitystars"-Kandidatin

