Tessa Bergmeier ist sauer! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin sorgte in der Kampf der Realitystars-Sala bereits für mächtig Aufsehen: Immer wieder geriet sie mit ihren Konkurrenten aneinander. Deswegen haben die Neuankömmlinge Sissi Hofbauer, Enrico Elia und Mike Cees-Monballijn sie auch dafür nominiert, die Show zu verlassen. Da Mauro Corradino (51) zuvor allerdings freiwillig gegangen war, blieb Tessa bisher von dem Rauswurf verschont. An ihren zahlreichen Kontrahenten lässt sie jetzt aber trotzdem kein gutes Haar!

Im Promiflash-Interview verriet die 32-Jährige jetzt, dass sie Mike, Sissi und Enricos Wahl nicht überrascht habe. "Da diese Menschen alle keine wirklich eigene Meinung haben und Mitläufer und leicht zu manipulieren sind. Der eine wiederum manipuliert gerne selber, aber er will um jeden Preis gefallen, um bei der Gruppe anzukommen", begründete sie. Außerdem finde sie den Grund für ihre Nominierung, dass sie wegen des Fehlens veganer Nuggets ausgerastet sei, lächerlich. "Es gab vier Packungen von den Nuggets – nicht eine einzige blieb für mich. Auf die letzte hatte ich mich sehr gefreut, weil ich wusste, dass die noch übrig ist. Klar war ich enttäuscht", fasste die Baden-Württembergerin die Lage zusammen.

Dennoch habe Tessa, als sie trotzdem bleiben durfte, keine Genugtuung empfunden. "Ein Gefühl, welches ich nicht kenne, weil ich so nicht denke und funktioniere", betonte die zweifache Mutter. Sie habe sich zwar gefreut, wieder dabei zu sein – gleichzeitig sei sie aber auch traurig darüber gewesen, dass Mauro die Sendung verlassen hat.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

Anzeige

RTLZWEI Der "Kampf der Realitystars"-Cast

Anzeige

RTLZWEI/Paris Tsitsos Tessa Bergmeier bei "Kampf der Realitystars" 2022

Anzeige

RTLZWEI/Paris Tsitsos Mauro Corradino bei "Kampf der Realitystars" 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de