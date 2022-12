Aleks' "Temptation Island V.I.P."-Fail: Das sagt Marc-Robin

Marc-Robin kann Sympathien für Aleksandar Petrovic (31) aufbringen. Bei Temptation Island V.I.P. hat sich Aleks in eine Verführerin verliebt – und ging mit ihr eine Beziehung ein, obwohl er zeitgleich noch mit Christina Dimitriou (30) zusammen war. So ähnlich handelte in der Normalo-Staffel zuvor auch Marc-Robin – er hinterging seine Freundin Michelle mit einer Verführerin und träumte von einer gemeinsamen Zukunft. Nun bezog Marc-Robin Stellung zu den Vergleichen und Aleks' Verhalten.

"Ich kann mir kaum vorstellen, dass es für ihn auch eine geile Situation war. Hört auf, diesen Typen so runterzuziehen", brachte er auf Instagram Mitgefühl für Aleks auf. Die Vergleiche mit seinen Taten könne Marc-Robin nicht ganz nachvollziehen: "Ich könnte jetzt froh sein, dass ich 'abgelöst' wurde – ich finde meins sogar fast noch schlimmer als seins", stellte er klar. Immerhin habe Aleks sich nicht absichtlich verliebt und sei damit in einer blöden Situation gelandet. In Schutz nehmen wolle er ihn aber auch nicht und Christina sei auch klar das Opfer – dennoch sei der Hate auf jeden Fall nicht gerechtfertigt.

Man schaue den Treuetest eben genau aus dem Grund, sich von solchen Geschichten unterhalten zu lassen. Die Hetze und die Verlinkungen von Marc-Robin seien deswegen total unnötig: "Der hat sich verliebt, das ist ein ganz anderes Thema. Das kannst du gar nicht mal vergleichen", stellte er klar.

