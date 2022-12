Datingshow-Dreh: Jimi bemerkte Yeliz Kocs Abwesenheit nicht

Wie hat Jimi Blue Ochsenknecht (30) auf Yeliz Kocs (29) neue Datingshow reagiert? Der "Die Wilden Kerle"-Star und die Influencerin waren bis Mitte 2021 ein Paar. In ihrer knapp einjährigen Beziehung entstand eine Tochter, die Yeliz alleine großzieht. Das Verhältnis zu ihrem Ex ist seither angespannt: Der Moderator soll sich nicht mal zum Geburtstag der kleinen Snow Elanie (1) erschienen sein. Angeblich ist an Jimi sogar vorbeigegangen, dass seine Tochter wochenlang woanders gelebt hat!

In wenigen Tagen geht Yeliz' Datingshow Make Love, Fake Love an den Start. Die Dreharbeiten sind abgeschlossen und liegen bereits eine Weile zurück. Jimi hatte davon scheinbar keinen Wind bekommen. "Ich habe ihn im April das letzte Mal gesehen und gehört. Der hat nicht mal mitbekommen, dass ich weg bin und dass unsere Tochter nicht bei mir war, sondern bei meiner Mama", erzählte die 29-Jährige im Interview mit RTL. Auf die Frage hin, ob er auch Snow seit April nicht mehr gesehen habe, schüttelte sie den Kopf.

Beim Dating lege Yeliz Wert darauf, dass ihr potenzieller Partner ihre kleine Prinzessin akzeptiert. "Ich habe meine Tochter oft angesprochen und habe natürlich auch immer gefragt, ob das ein Problem ist", erklärte die einstige Bachelor in Paradise-Kandidatin in Bezug auf ihre erneute Liebessuche im TV. Jeder habe ihr gesagt, dass das Kind überhaupt kein Hindernis darstelle. "Es möchte aber auch jeder gewinnen. Es geht ja um 50.000 Euro, aber ich glaube, das hätte die meisten jetzt nicht gestört", vermutete sie weiter.

RTL+ Yeliz Koc, "Make Love, Fake Love"-Protagonistin

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

Instagram / jimbonander Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, September 2020

