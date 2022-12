Dinner-Date? Leander Sacher wieder mit Maxime unterwegs

Der Gossip um Leander Sacher (25) und Maxime Herbord (28) nimmt nicht ab! Dass sich die beiden Reality-TV-Gesichter gut miteinander verstehen, ist längst kein Geheimnis mehr. Doch nicht wenige Fans vermuten sogar eine Liaison zwischen der ehemaligen Bachelorette und dem Ex-Kuppelshow-Kandidaten. Zuletzt zeigten sich die zwei etwa des Öfteren gemeinsam beim Sport. Doch bestätigt haben sie die Gerüchte bislang nicht. Jetzt haben ihre Follower neue Hinweise aufgetan!

In ihrer Instagram-Story teilte Maxime jetzt ein Foto, auf dem sie einen Teller Risotto in der Hand hält. Neben ihr auf dem Sofa sitzt Leander, ebenfalls mit einem Teller der beliebten Reisspeise ausgestattet. Seine Hand ruht zwischen ihnen auf der Couch. Das Foto teilte auch der Beau in seiner Story. Einen einordnenden Kommentar zu dem Schnappschuss suchen die Follower der beiden allerdings vergeblich.

Leander teilte zudem ein Video mit seinen Fans, in dem er einen Snowman-Toast zubereitet. Die vorweihnachtliche Leckerei teilte Maxime ebenfalls in ihrer Story, es scheint ihr also gemundet zu haben. Zum Status ihrer gemeinsamen Zeit vor dem Fest ließen die zwei allerdings nichts verlauten.

Instagram / leander_sacher Leander Sacher, Influencer

Instagram / maximeee Maxime Herbord und Leander Sacher im Dezember 2022

Instagram / maximeee Maxime Herbord im Mai 2022

Meint ihr, dass sich Maxime und Leander noch zu den Gerüchten äußern? Ja, bestimmt. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen... Abstimmen Ergebnis anzeigen



