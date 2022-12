Dschungelcamp: Für Lucas Cordalis ist es der dritte Anlauf!

Es hat bisher einfach nicht sein sollen! Lucas Cordalis (55) ist einer der Kandidaten, die im kommenden Jahr das Abenteuer Dschungelcamp wagen. Unter anderem mit Claudia Effenberg (57), Martin Semmelrogge (67) und Cecilia Asoro wird er schon bald am Lagerfeuer in Australien sitzen. Dabei hätte der Musiker schon in der vergangenen Staffel dabei sein sollen. Eine Corona-Erkrankung kurz vor dem Einzug machte ihm jedoch einen Strich durch die Rechnung. Nun verriet Lucas, dass es für ihn sogar schon der dritte Anlauf ist!

Im Interview mit RTL plauderte er aus, dass er nun schon zum dritten Mal den Einzug ins Dschungelcamp plant. "Das erste Mal fiel der Dschungel ja komplett flach, das war in Zeiten von Corona. Da hat man gesagt, es ist zu gefährlich", erklärte Lucas. Deshalb fiel die gesamte Staffel aus, an welcher der Mann von Daniela Katzenberger (36) teilnehmen sollte. "Dann kam Südafrika, da konnte ich aus den bekannten Gründen nicht rein. Und dieses Jahr: Alle guten Dinge sind drei. Und jetzt erst recht!", betonte der Sänger.

Den Sieg hat Lucas dieses Mal also fest im Blick. Immerhin steht einiges auf dem Spiel. Sollte er Dschungelkönig werden, geht Dani zu Let's Dance, wie das Paar scherzhaft im Promiflash-Interview berichtetet hatte. Die Aussicht, drei Monate nicht bekocht zu werden, macht dem Sohn von Costa Cordalis (✝75) dann aber doch etwas zu schaffen.

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis im September 2021

Hofer, Günter / ActionPress Lucas Cordalis, Sänger

Getty Images Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger

