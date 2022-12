"Eigene Wahrheit": Deutet Meri Brown große Enthüllungen an?

Hat Meri Brown (51) etwa eine Botschaft? Der Star aus Alle meine Frauen war die dritte von Kody Browns (53) drei Ehefrauen, die die Beziehung zu ihm beendete. Doch die Ehe der beiden kriselte wohl schon länger, sodass sie eher Freunde waren als ein Paar. Kody habe zuletzt sogar das Gefühl gehabt, dass die beiden nie wirklich verheiratet waren. Wenige Tage nach der offiziellen Trennung teilt Meri jetzt einen kryptischen Post.

Bei Instagram postet Meri ein Bild von sich mit einem in Leder gebundenen Buch und den Worten "Es gibt in dieser Geschichte so viel mehr". Doch damit nicht genug: In der Beschreibung schreibt die 51-Jährige eine offenbar zweideutige Botschaft. "Es ist nicht immer alles so, wie es scheint. Oft akzeptieren wir die Version einer Geschichte als Wahrheit, weil sie zu allem Erzählten passt", meint sie. Aber jeder mache "seine eigenen Erfahrungen und habe seine eigene Wahrheit". Ob Meri hier etwa ankündigt, demnächst richtig auszupacken?

Trotz der gescheiterten Ehe mit Meri scheint Kody aber versucht zu haben, die Ehe zu retten. "Ich habe versucht, mich mit Meri zu versöhnen", erklärte das Oberhaupt der Familie Brown. Er sei bereit gewesen, an sich und an der Beziehung zu seiner Ex-Frau zu arbeiten. Doch da war der Zug wohl schon abgefahren.

Instagram / therealmeribrown Meri Brown, 2021 zum Pride Month

Instagram / therealmeribrown Meri Brown im Oktober 2021

Instagram / therealmeribrown Kody und seine Ehefrau Meri Brown

