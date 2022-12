"Fluch der Karibik"-Macher wünscht sich Johnny Depp zurück

Nicht nur die Fans wünschen sich ein Jack-Sparrow-Comeback von Johnny Depp (59). Wegen des Prozesses gegen seine Ex-Frau Amber Heard (36) beendete Disney die Zusammenarbeit mit dem Schauspieler. Seit einiger Zeit gibt es Gerüchte, dass er vielleicht doch noch einmal in die Rolle des ikonischen Piraten schlüpfen wird. Offiziell bestätigt ist das bisher noch nicht – aber Fluch der Karibik-Produzent Jerry Bruckheimer (79) hätte Johnny gerne wieder dabei!

Im Gespräch mit The Hollywood Reporter erklärte Jerry, dass er sich freuen würde, wenn Johnny in das "Fluch der Karibik"-Franchise zurückkehren dürfte. "Ich würde es lieben, ihn in dem Film zu haben. Er ist ein Freund und ein großartiger Schauspieler. Es ist wirklich bedauerlich, dass sich das Privatleben in alles einschleicht, was wir tun", meinte der Filmproduzent. Grundsätzlich sei er aber nicht derjenige, der bei einer möglichen Besetzung die Zügel in der Hand habe. Jerry weiß selbst nicht, ob es eine Fortsetzung geben wird oder ob der Hollywoodstar zurückkehren darf.

Nachdem Johnny aus der Welt von "Fluch der Karibik" ausgeschieden war, sollte stattdessen Suicide Squad-Darstellerin Margot Robbie (32) die führende Rolle übernehmen. Doch das Projekt schien zwischenzeitlich aber schon wieder abgeblasen zu sein. Zumindest war die Darstellerin selbst davon überzeugt, denn sie hatte das Gefühl, dass Disney nicht mehr weiter machen wollte.

Anzeige

Getty Images Johnny Depp im August 2021

Anzeige

Getty Images Johnny Depp als Jack Sparrow in den "Fluch der Karibik"-Filmen

Anzeige

Getty Images Margot Robbie im Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de