Foto von Ultraschallgerät: Ist Paola Maria etwa schwanger?

In welchen Umständen ist Paola Maria (29)? Die YouTuberin hat eine harte Zeit hinter sich. Trotz zwei gemeinsamer Kinder ging ihre Ehe mit Sascha Koslowski (36) in die Brüche. Inzwischen ist die Web-Bekanntheit wieder glücklich vergeben. Ihren neuen Partner Alexander Thoss brachte sie kürzlich erstmals auf einen roten Teppich mit. Außerdem kündigte Paola "ein neues Kapitel" in ihrem Leben an. Meint sie etwa damit, dass sie wieder ein Kind erwartet?

Paola teilte in ihrer Instagram-Story mit, dass sie beim Arzt war. Sie postete ein Foto von der Liege und einem Ultraschallgerät. Danach ging es für die 29-Jährige noch zur Blutuntersuchung. Die Unternehmerin verriet nicht, was es mit den Untersuchungen auf sich hat, doch vermuteten Follower daraufhin, dass die Beauty wieder schwanger sei.

Im Dezember kündigte Paola auf Instagram bereits an, dass ein neues Kapitel in ihrem Leben anstehe. Dazu postete sie ein Pärchenbild von sich und Alex. Zu dem Zeitpunkt wurde darüber spekuliert, ob das Paar sich möglicherweise verlobt habe.

Instagram / paola Paola Maria beim Arzt, Dezember 2022

Instagram / thossalex Paola Maria und Alexander Thoss bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala, 2022

Instagram / paola Alexander Thoss und Paola Maria, Social-Media-Bekanntheiten

