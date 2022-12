Hobbykoch? So feiert Schauspieler Eddie Redmayne Weihnachten

Eddie Redmayne (40) kann nicht bloß schauspielern, sondern offenbar auch kochen! Bekannt ist der Brite unter anderem für seine Darbietung in "The Danish Girl" und "Die Entdeckung der Unendlichkeit", für die er sogar mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Zuletzt schlich er sich aber auch in die Herzen der Harry Potter-Fans – in der Rolle des Newt Scamander in "Fantastic Beasts". Der 40-Jährige ist auch mit seinen Karrieren als Model und Sänger ein wahres Multitalent. An Weihnachten packt Eddie zudem seine Kochkünste aus, wie er Promiflash verrät!

Promiflash hat den Oscargewinner bei den diesjährigen "GQ Men of the Year"-Awards in Hinblick auf das bevorstehende Weihnachtsfest nach seinen Traditionen gefragt. "Ich mache immer einen Weihnachtsschinken für meine Familie", erzählte der Schauspieler. Dabei spare er nicht an Senf und Zucker. Auch sei es wichtig, dass der Schinken sehr salzig ist. "Man muss sehr viel trinken, ansonsten wacht man mitten in der Nacht völlig dehydriert auf", scherzte Eddie.

Pläne für das neue Jahr habe der "Jupiter Ascending"-Darsteller hingegen noch nicht. Stattdessen konzentriere er sich erst einmal darauf, was dieses Jahr noch zu bieten hat. "Ich versuche erst mal, Weihnachten hinter mich zu bringen", erklärte er.

CapitalPictures / Actionpress Eddie Redmayne in "Phantastische Tierwesen 3: Dumbledores Geheimnisse"

Getty Images Eddie Redmayne, 2022

Getty Images Eddie Redmayne im Oktober 2022 in New York City

