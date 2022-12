"Kampf-Frettchen": Frank Zanders Frau ist sehr eifersüchtig

Frank Zander (80) gibt Einblicke in seinen Ehealltag. Seit über 50 Jahren ist der "Hier kommt Kurt"-Interpret nicht mehr aus der deutschen Musiklandschaft wegzudenken. Während seiner langen Karriere war besonders eine Person immer an seiner Seite: Seine Frau Evy, mit der er bereits seit 1968 verheiratet ist. Bei Konzerten und Co. kommt der gebürtige Berliner jedoch immer wieder mit weiblichen Fans in Kontakt – sehr zum Unmut seiner Gattin. Nun verriet Frank, dass Evy wirklich eifersüchtig ist.

Am vergangenen Freitag war der 80-Jährige bei der MDR-Talkshow "Riverboat" zu Gast, wo er neben seinem Weihnachtsessen für Obdachlose auch über die Eifersüchteleien seiner Liebsten sprach. "Ich sage immer, ich bin ein Straßenköter und meine Frau ist ein Kampf-Frettchen", scherzte der Sänger. Anschließend erinnerte Frank sich an eine Veranstaltung für Schönheitsköniginnen zurück, bei der Evys Misstrauen mit ihr durchbrannte. "Wenn irgendwie junge Damen zu dicht und zu nah gekommen sind, hat sie reagiert", erzählte er.

Nachdem die Blondine die Konkurrenz ausgemacht hatte, sei sie zur Attacke übergegangen. "Plötzlich stöhnte die Schönheitskönigin 'Huch!'. Da hatte ihr Evy von hinten ein Wodka-Cola in das Kleid gekippt", fuhr er fort. Dieses Verhalten sei ihm damals "hochnotpeinlich" gewesen. Doch obwohl Evys Eifersucht ab und an mal mit ihr durchgeht, stehe seine Familie für Frank an erster Stelle. Immerhin hätten die Eheleute auch schon viele "Höhen und Tiefen" miteinander überstanden.

ActionPress Frank Zander, Sänger

Nicole Kubelka / Future Image Frank Zander im August 2022

Getty Images Frank Zander, Musiker

